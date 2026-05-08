Белгородский округ под ударом ВСУ: есть пострадавшие и разрушения

Также в селе Никольское Белгородского округа от детонации БПЛА посечены заборы двух частных домов. На хуторе Церковный два автомобиля были повреждены в результате удара дрона. В районе села Ясные Зори беспилотник атаковал еще одну машину — у нее пробит бак и посечен кузов. В поселке Октябрьском в результате ударов трех БПЛА получили разрушения два легковых автомобиля и один грузовой. В поселке Разумное при детонации дрона пострадало остекление семи квартир двух МКД и был посечен легковой автомобиль. В селе Бессоновка из-за удара беспилотника были повреждены забор и остекление частного дома, машина.