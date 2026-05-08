Кучеров претендует на приз лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ

В завершившемся регулярном чемпионате Никита Кучеров занял второе место в списке бомбардиров, набрав 130 (44 гола + 86 передач) очков. Возглавивший классификацию Коннор Макдэвид записал в свой актив 138 (48 + 90) баллов. Нейтан Маккиннон стал лучшим снайпером «гладкой» части сезона. На его счету 127 (53 + 74) очков. Все три хоккеиста уже признавались лучшими игроками регулярного чемпионата: Кучеров — в 2019 году, Макдэвид — в 2017, 2021 и 2023 годах, Маккиннон — в 2024 году.