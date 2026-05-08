В Ульяновской области 20 туристических проектов получат субсидии

Двадцать туристических проектов в Ульяновской области будут реализованы за счет субсидий, предоставленных по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в правительстве региона.
Получателей финансирования определили по итогам конкурсного отбора. Проекты-победители будут реализованы до конца года в Ульяновске, Димитровграде, Инзенском, Павловском и Радищевском районах. Среди поддержанных инициатив — крупные межрегиональные и всероссийские мероприятия, на которые съедутся тысячи участников и гостей.
Например, на гастрономическом фестивале «Гастролес» ожидают не менее 12 тысяч посетителей. Это событие объединит локальных производителей и шеф-поваров. Кроме того, ожидается, что до 10 тысяч человек посетят исторический фестиваль «Великий Волжский путь». На этом мероприятии будет воссоздан средневековый быт.
В мае жителей и гостей региона порадует юбилейный межрегиональный фестиваль славянской культуры «Дикий пион». Ряд мероприятий ориентирован на профессионалов в музыкальной сфере. Речь идет о фестивалях «Бульвар» и «Баржа Live». Предусмотрены и события для спортсменов. Их будут ждать на фестивале «Юловский аквалон».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Всё это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.