Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ульяновской области 20 туристических проектов получат субсидии

Благодаря финансированию в регионе проведут крупномасштабные мероприятия, в том числе различные фестивали.

Двадцать туристических проектов в Ульяновской области будут реализованы за счет субсидий, предоставленных по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в правительстве региона.

Получателей финансирования определили по итогам конкурсного отбора. Проекты-победители будут реализованы до конца года в Ульяновске, Димитровграде, Инзенском, Павловском и Радищевском районах. Среди поддержанных инициатив — крупные межрегиональные и всероссийские мероприятия, на которые съедутся тысячи участников и гостей.

Например, на гастрономическом фестивале «Гастролес» ожидают не менее 12 тысяч посетителей. Это событие объединит локальных производителей и шеф-поваров. Кроме того, ожидается, что до 10 тысяч человек посетят исторический фестиваль «Великий Волжский путь». На этом мероприятии будет воссоздан средневековый быт.

В мае жителей и гостей региона порадует юбилейный межрегиональный фестиваль славянской культуры «Дикий пион». Ряд мероприятий ориентирован на профессионалов в музыкальной сфере. Речь идет о фестивалях «Бульвар» и «Баржа Live». Предусмотрены и события для спортсменов. Их будут ждать на фестивале «Юловский аквалон».

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Всё это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.