ЦБ: Число жалоб на микрофинансовые организации выросло почти на 50 процентов

В период с января по март 2026 года число жалоб, которые были поданы в Банк России (ЦБ РФ) на микрофинансовые организации (МФО), выросло более чем на 47 процентов. Об этом сообщили на официальном сайте регулятора.
Большая часть претензий связана с вопросами возврата денег за дополнительные услуги и проблемами, связанными с управлением долгом. Люди выражают недовольство тем, что микрофинансовые организации (МФО) не предоставляют документы для проверки начисленных процентов, задолженности или информации о погашении займов. Кроме того, на рост числа жалоб повлияла деятельность некоторых организаций.
По словам руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуты, недобросовестные компании обещают списание долгов без последствий. Однако после получения оплаты они либо исчезают, либо предоставляют шаблонные документы, которые должник мог бы составить самостоятельно и бесплатно. Такая «помощь» только ухудшает ситуацию для заемщиков.
За первые три месяца Банк России зарегистрировал 102,1 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов, что на более чем восемь процентов превышает аналогичные показатели прошлого года, говорится в материале.
Тем не менее осенью прошлого года Центральный банк РФ выступил против полного запрета микрофинансовых организаций, предупреждая о возможном всплеске нелегального сектора кредитных услуг. О последствиях этих мер рассказал финансовый аналитик Михаил Беляев.