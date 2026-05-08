Какой сегодня праздник: День Великой Победы

Сегодня самый главный праздник в нашей стране — День Великой Побеы, который напоминает нам, какой страшной ценой досталась советскому народу победа в самой страшной и самой кровопролитной войне в истории человечества — Великой Отечественной, унесшей жизни 27 миллионов человек. Официально праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1945 года. День Победы — это день памяти о погибших, благодарности ветеранам и гордости за подвиг народа. Традиционно в этот день проходят военные парады — первый из них состоялся на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Среди современных традиций — акция «Бессмертный полк», возложение цветов к памятникам и Вечному огню, минута молчания. Символами праздника стали георгиевская ленточка и красные гвоздики, которые люди приносят к мемориалам. Завершается День Победы торжественным салютом, напоминающим о радости 1945‑го года и важности сохранения мира.