Какой сегодня праздник: День Великой Победы

Сегодня самый главный праздник в нашей стране — День Великой Побеы, который напоминает нам, какой страшной ценой досталась советскому народу победа в самой страшной и самой кровопролитной войне в истории человечества — Великой Отечественной, унесшей жизни 27 миллионов человек. Официально праздник был учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1945 года. День Победы — это день памяти о погибших, благодарности ветеранам и гордости за подвиг народа. Традиционно в этот день проходят военные парады — первый из них состоялся на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Среди современных традиций — акция «Бессмертный полк», возложение цветов к памятникам и Вечному огню, минута молчания. Символами праздника стали георгиевская ленточка и красные гвоздики, которые люди приносят к мемориалам. Завершается День Победы торжественным салютом, напоминающим о радости 1945‑го года и важности сохранения мира.
Всероссийский день посадки леса — ежегодная экологическая акция, организованная по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства РФ. Акция призвана поддержать идею возрождения лесов, привлечь внимание к экологическому воспитанию и развить культуру поведения в лесах. Праздник появился после масштабных лесных пожаров 2010 года. Впервые его отметили 14 мая 2011 года — этот год был провозглашен ООН Международным годом леса. Тогда участники посадили почти 25 миллионов саженцев на площади более 7 тысяч гектаров. В акции участвовали свыше 200 тысяч добровольцев из 60 регионов. Официально мероприятия проходят в течение месяца, преимущественно в апреле-мае. Однако дата может меняться в зависимости от погодных условий и климатических особенностей региона.
Всемирный день танца живота отмечается ежегодно во вторую субботу мая. Праздник был создан в 2007 году по инициативе международного сообщества танцоров и преподавателей танца живота. Его появление стало ответом на потребность популяризировать этот вид искусства и объединить его поклонников по всему миру. Танец живота зародился на Ближнем Востоке. На египетском арабском языке он называется raqs baladi («танец страны» или «народный танец»). Термин «танец живота» — это перевод французского выражения danse du ventre, которое появилось в Европе в середине XIX века. Всемирный день танца живота — это день, когда любители и профессионалы объединяются, чтобы отпраздновать красоту этого древнего искусства, поделиться своим мастерством и показать, что танец живота — больше, чем просто движения: это история, культура и общение без границ.