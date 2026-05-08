Fars: США и Иран начали бои за Ормузский пролив

В акватории Ормузского пролива начались боестолкновения между армиями Соединенных Штатов Америки и Ирана. В регионе слышны взрывы. Об этом сообщило агентство Fars.
Утверждается, что бои начались между флотами двух стран. По словам источников издания, звуки взрывов слышны в округе Минаб на юге Ирана.
— Между вооруженными силами Ирана и американскими кораблями происходят спорадические столкновения в районе Ормузского пролива, начавшиеся около часа назад, — говорится в публикации.
До этого Вооруженные силы Ирана уже ударили по военным США, которые атаковали их танкер, сообщило в тот же день иранское гостелерадио IRIB, ссылаясь на военный источник.
Днем ранее агентство Tasnim, ссылаясь на осведомленный источник, писало, что несколько американских эсминцев получили повреждения от ударов иранского флота.
Также журналист канала Fox News Дженнифер Гриффин, ссылаясь на источники, сообщил, что Штаты нанесли удары по территории Ирана, но не считают это возобновлением войны.
6 мая президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил иранской стороне новой волной бомбардировок, если Тегеран не пойдет на условия Вашингтона.