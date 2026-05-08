Риелтор рассказал, сколько стоит снять дачу на лето в Подмосковье

Сезон аренды дач в Подмосковье в этом году стартовал позже из-за холодной весны, но желающих провести лето за городом меньше не стало. Риелтор, эксперт по недвижимости Владимир Шмелев рассказал о самых популярных направлениях и ценах на аренду. Об этом пишет телеканал 360.ru.
«Самыми престижными считаются западное, юго-западное и северо-западное направления. Это Киевское шоссе, Минское, Новая Рига, Ленинградское. Самые бюджетные дачи находятся по направлению Горьковского шоссе, в Щелковском городском округе, то есть к востоку от Москвы», — рассказал специалист.
По словам эксперта, самые дешевые дачи сейчас можно снять примерно за 30 тысяч рублей в месяц. Обычно это старые домики в СНТ или деревнях с не самой удобной дорогой. Если рядом есть водоем, ухоженный участок и нормальные условия для жизни, цена сразу вырастает до 60−70 тысяч рублей.
Самые дорогие варианты находятся в коттеджных поселках с охраной и всеми коммуникациями. Аренда таких домов может доходить до 300−400 тысяч рублей в месяц. Как отметил Шмелев, для арендаторов важнее не расстояние до Москвы, а возможность без пробок добраться до дачи сразу по нескольким трассам.
Следует заранее запросить у владельца выписку из ЕГРН.