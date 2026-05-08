Украинский конфликт близится к завершению. Об этом журналистам заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
«Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта», — сказал Фицо после прибытия в Москву.
По его словам, он хочет передать президенту России Владимиру Путину послание, что основное слово — диалог. Фицо утверждает, что он абсолютный сторонник любого вида перемирия, так как «в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры».
Самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо приземлился в Москве. Он планирует участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Приезд словацкого политика состоялся несмотря на сложности и критику от Евросоюза.