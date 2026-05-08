Создала «живую воду»: как «госпожа Пенициллин» спасла военный Сталинград от эпидемии холеры

— Я систематически зубрю анатомию — в трамваях, на заседаниях, на выставке — и зазубриваюсь наконец до того, что о каждом движении, своем или чужом, невольно начинаю думать с анатомической точки зрения, — пишет Вениамин Каверин в произведении «Открытая книга», прототипом доктора Тани в которой стала Зинаида Ермольева. — Вот передо мной идет человек — и я думаю, какие у него сокращаются мышцы. Вот Леша Дмитриев, наш секретарь профкома, произносит речь, а я думаю: «Какая великолепная работа musculi orbicularis ori!». Как другие, я курю, чтобы избавиться от запаха формалина, преследующего меня в столовке, на улице, дома. Страшно, но я провожу скальпелем по восковому, кукольно-послушному женскому телу — «не проснется, мертвая!».