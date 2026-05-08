В Лесозаводске Приморского края откроют студенческое общежитие

Студенческое общежитие для учащихся филиала Владивостокского базового медицинского колледжа в Лесозаводске планируют открыть в Приморском крае, сообщил глава региона Олег Кожемяко. Создание условий для подготовки кадров для сферы здравоохранения — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«Подумаем, какое помещение найти, чтобы его реконструировать в 2028 году под общежитие. Это важно для тех ребят, кто уже учится, и тех, кто только планирует сюда поступать», — поделился планами Олег Кожемяко на встрече с учащимися медицинского колледжа.
Для колледжа также планируют закупить дополнительное оборудование. Кроме того, в учебном заведении собираются создать технические возможности для демонстрационных экзаменов. Новые технологии помогут студентам наглядно показывать освоенные ими практические навыки.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.