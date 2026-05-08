Снова Солнце? Синоптик предупредил о возможности раннего лета в Москве

Эксперт напомнил, что для синоптиков лето начинается после устойчивого перехода среднесуточной температуры через отметку плюс 15 градусов. Обычно такой рубеж Москва проходит только 26 мая. В этом году нужные показатели были достигнуты уже 3 мая. После этого в городе пять суток подряд держалась температура, характерная для летнего периода. Положительная аномалия за это время приблизилась к 18 градусам.
При этом Леус предупредил, что пришедшее в пятницу похолодание может изменить ситуацию. Сейчас столицу накрывают так называемые «черёмуховые» холода, которые, по прогнозам, продлятся четыре дня. В пятницу среднесуточная температура ожидается на уровне плюс 13−14 градусов. В субботу ночью воздух остынет до плюс 6−8, а днём будет не выше плюс 13−15 градусов.
Похожая погода сохранится и в воскресенье. В понедельник в городе станет дождливее, а дневные показатели опустятся до плюс 12−14 градусов. По словам синоптика, только к середине следующей недели температура вновь вернётся к летним значениям. Однако накопленная тепловая аномалия к тому моменту почти исчезнет, поэтому уверенно говорить о полноценном наступлении метеорологического лета пока рано.
Ранее сообщалось, что рекордная жара, накрывшая Москву в начале мая, пошла на спад. Новой волны 30-градусного тепла жителям столицы теперь придётся ждать уже летом. Вся неделя в городе напоминала июнь.
