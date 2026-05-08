Снова Солнце? Синоптик предупредил о возможности раннего лета в Москве

Эксперт напомнил, что для синоптиков лето начинается после устойчивого перехода среднесуточной температуры через отметку плюс 15 градусов. Обычно такой рубеж Москва проходит только 26 мая. В этом году нужные показатели были достигнуты уже 3 мая. После этого в городе пять суток подряд держалась температура, характерная для летнего периода. Положительная аномалия за это время приблизилась к 18 градусам.