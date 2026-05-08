Сотовые операторы напомнили москвичам об ограничении связи в столице 9 мая

Кроме того, с 05:30 и до окончания мероприятий, посвященных 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, станции столичного метрополитена «Площадь Революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Библиотека имени Ленина», «Боровицкая» и «Арбатская» будут работать только на вход и пересадку пассажиров.