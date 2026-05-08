Полгода на восстановление: Гинцбург рассказал о варианте хантавируса, который давно есть в РФ

Ранее в Роспотребнадзоре успокоили россиян: хантавирус андес, вызывающий опасный кардиопульмональный синдром, не угрожает нашей стране. В ведомстве пояснили, что эта форма инфекции встречается только на Американском континенте — там для неё есть подходящие условия. А геморрагическая лихорадка с почечным синдромом известна в России с прошлого века, однако она не передаётся от человека человеку.