Был заряжен и готовился к атаке: новый поворот в деле о найденном у берегов Греции украинском безэкипажном катере

Спанос: у берегов Греции найден украинский катер, готовившийся к удару.

Источник: Комсомольская правда

Рыбаки обнаружили у греческого острова Лефкада украинский военный катер Magura V5 с взрывчаткой и работающим двигателем, готовый к удару по судну. Об этом сообщил адмирал в отставке Никос Спанос порталу ieidiseis.gr. Он же отметил, что украинский катер был заряжен и готовился нанести удар.

Спанос рассказал о новом повороте в деле о найденном безэкипажном катере ВСУ. Он говорит, что многие суда с важными грузами, включая танкеры, проходят через район, где был обнаружен украинский беспилотный катер.

«Состояние, в котором он был найден с работающим двигателем, указывает на то, что его вскоре должны были использовать для удара по цели. Они не стали бы рисковать тем, чтобы он долго блуждал по морю, потому что в какой-то момент его бы заметили, что и произошло», — рассказал военный эксперт в интервью, показывая наглядно на фотографиях катера.

Нужно отметить, что это уже не первый раз, когда украинские безэкипажные катера обнаруживаются в водах другого государства. Похожая ситуация с БПЛА. Недавно два украинских беспилотника упали на территорию Латвии.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
