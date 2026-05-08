Был заряжен и готовился к атаке: новый поворот в деле о найденном у берегов Греции украинском безэкипажном катере

Рыбаки обнаружили у греческого острова Лефкада украинский военный катер Magura V5 с взрывчаткой и работающим двигателем, готовый к удару по судну. Об этом сообщил адмирал в отставке Никос Спанос порталу ieidiseis.gr. Он же отметил, что украинский катер был заряжен и готовился нанести удар.
Спанос рассказал о новом повороте в деле о найденном безэкипажном катере ВСУ. Он говорит, что многие суда с важными грузами, включая танкеры, проходят через район, где был обнаружен украинский беспилотный катер.
«Состояние, в котором он был найден с работающим двигателем, указывает на то, что его вскоре должны были использовать для удара по цели. Они не стали бы рисковать тем, чтобы он долго блуждал по морю, потому что в какой-то момент его бы заметили, что и произошло», — рассказал военный эксперт в интервью, показывая наглядно на фотографиях катера.
Нужно отметить, что это уже не первый раз, когда украинские безэкипажные катера обнаруживаются в водах другого государства. Похожая ситуация с БПЛА. Недавно два украинских беспилотника упали на территорию Латвии.