В Новосибирской области начался региональный этап конкурса «Семья года»

Прием заявок на региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» продлится в Новосибирской области до 15 мая 2026 года. Соревнование, участники которого смогут поделиться своими семейными ценностями и получить признание на федеральном уровне, проходит при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
У участников регионального этапа есть возможность представить свои конкурсные заявки в одной или нескольких номинациях: «Многопоколенная семья», «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций», «Семья защитника Отечества». Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подготовить фотографии, видеоролики, рассказы, которые отражают уникальность семьи и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Заявки на бумажном носителе принимают в министерстве труда и социального развития Новосибирской области по адресу: Новосибирск, улица Серебренниковская, дом 6, кабинет 103.
Жители отдаленных районов могут обратиться за помощью с оформлением и доставкой конкурсных материалов в местные отделы социальной поддержки населения или комплексные центры социального обслуживания. Положение о конкурсе и форма заявки опубликованы на сайте регионального министерства труда и социального развития.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.