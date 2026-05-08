В Новосибирской области начался региональный этап конкурса «Семья года»

У участников регионального этапа есть возможность представить свои конкурсные заявки в одной или нескольких номинациях: «Многопоколенная семья», «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций», «Семья защитника Отечества». Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подготовить фотографии, видеоролики, рассказы, которые отражают уникальность семьи и традиции, которые передаются из поколения в поколение. Заявки на бумажном носителе принимают в министерстве труда и социального развития Новосибирской области по адресу: Новосибирск, улица Серебренниковская, дом 6, кабинет 103.