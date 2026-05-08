Глава РПЛ высказался о тяжелом состоянии больного раком Евгения Алдонина

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев в четверг, 7 мая, заявил, что бывший футболист клуба ЦСКА Евгений Алдонин, который борется с раком, находится в непростой ситуации и проходит сложное лечение.
— Хочу выразить ему слова поддержки, потому что это тяжелейшая история. Но он как на поле был бойцом, так и здесь. Уверен, что его характера и силы воли хватит, чтобы победить эту страшную болезнь, — рассказал Алаев в беседе с порталом «Спорт-Экспресс».
22 ноября 2025 года стало известно, что Евгению Алдонину диагностировали рак желудка. По словам журналиста Дмитрия Шнякина, спортсмен выразил надежду на выздоровление и поблагодарил всех за поддержку.
26 марта текущего года друг футболиста Дмитрий Булыкин рассказал, что Алдонин проходит дорогостоящее лечение в одной из клиник Германии. Он добавил, что примерно три миллиона рублей, собранные благодаря поддержке клубов ЦСКА и «Спартак», стали мощным подспорьем спортсмену при учете высокой стоимости лечения, многочисленных процедур и операций, которые ему пришлось перенести.