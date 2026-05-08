В Прикамье захоронили останки трех погибших более 80 лет назад красноармейцев

Красноармейцы погибли в годы Великой Отечественной войны под Смоленском. Останки Алексея Андрова 1901 года рождения, Семена Злобина (1902) и Николая Плотникова (1900) обнаружили поисковые отряды «Боевое Братство» и «Мемориал». Раскопки проводили в сентябре 2025 года вблизи железнодорожной станции Нежода Ельнинского района Смоленской области.