В Прикамье захоронили останки трех погибших более 80 лет назад красноармейцев

Траурная церемония состоялась 8 мая в Кудымкарском округе.

Источник: Комсомольская правда

В декабре прошлого года смоленские поисковые отряды передали останки трех погибших красноармейцев пермским коллегам. Спустя пять месяцев их предали земле в родном Кудымкарском округе Прикамья.

Красноармейцы погибли в годы Великой Отечественной войны под Смоленском. Останки Алексея Андрова 1901 года рождения, Семена Злобина (1902) и Николая Плотникова (1900) обнаружили поисковые отряды «Боевое Братство» и «Мемориал». Раскопки проводили в сентябре 2025 года вблизи железнодорожной станции Нежода Ельнинского района Смоленской области.

Церемония захоронения останков красноармейцев прошла с воинскими почестями. Алексея Андрова похоронили на кладбище села Юксеево, Семена Злобина и Николая Плотникова — Кудымкара.