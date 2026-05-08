Первая ракетка мира Арина Соболенко надеется снова выступать под флагом Беларуси

Белорусская теннисистка Арина Соболенко надеется выступать под флагом Беларуси с разрешения WTA, пишет БелТА.
Во время турнира в Риме первая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что надеется, что Женская теннисная ассоциация в скором времени разрешит выступать спортсменкам под государственным флагом Беларуси.
Соболенко подчеркнула, что для нее было бы поводом для гордости и выходом на высочайший уровень представлять такую небольшую страну, как Беларусь, на Олимпиаде. Также она высказалась о возвращении спортсменам их национальных флагов.
— Я надеюсь, что WTA сможет вернуть нам наши флаги как можно скорее и мы будем выступать со своей государственной символикой, а не в статусе нейтральных атлетов, — прокомментировала белоруска.
Соболенко сказала, что всегда очень гордилась Беларусью, и хочет быть примером для следующих поколений, чтобы юные спортсмены знали, что независимо из какой они страны родом, они всегда могут добраться до вершины, если борются и работают изо дня в день.
И напомним, что МОК разрешил выступать белорусским спортсменам с флагом и гимном.