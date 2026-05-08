Первая ракетка мира Арина Соболенко надеется снова выступать под флагом Беларуси

Теннисистка Арина Соболенко надеется снова выступать под флагом Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белорусская теннисистка Арина Соболенко надеется выступать под флагом Беларуси с разрешения WTA, пишет БелТА.

Во время турнира в Риме первая ракетка мира Арина Соболенко заявила, что надеется, что Женская теннисная ассоциация в скором времени разрешит выступать спортсменкам под государственным флагом Беларуси.

Соболенко подчеркнула, что для нее было бы поводом для гордости и выходом на высочайший уровень представлять такую небольшую страну, как Беларусь, на Олимпиаде. Также она высказалась о возвращении спортсменам их национальных флагов.

— Я надеюсь, что WTA сможет вернуть нам наши флаги как можно скорее и мы будем выступать со своей государственной символикой, а не в статусе нейтральных атлетов, — прокомментировала белоруска.

Соболенко сказала, что всегда очень гордилась Беларусью, и хочет быть примером для следующих поколений, чтобы юные спортсмены знали, что независимо из какой они страны родом, они всегда могут добраться до вершины, если борются и работают изо дня в день.

А здесь мы писали, что произошло после победы белоруски Арины Соболенко над чешкой Барборой Крейчиковой на турнире в Риме: «Если бы я могла поговорить с юной Ариной».

И напомним, что МОК разрешил выступать белорусским спортсменам с флагом и гимном.

Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
