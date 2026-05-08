Предприятия в Якутии увеличили выработку продукции на 21%

Более 600 сотрудников компаний и органов власти в Республике Саха (Якутия) освоили бережливые технологии. Благодаря этому предприятия — участники федерального проекта «Производительность труда» в среднем смогли увеличить выработку на 21% и сократить время протекания процессов на 20%, сообщили в министерстве экономики региона.
Федеральный проект помогает региону развивать экономику, повышая эффективность работы компаний. Внедрением бережливого производства на местах занимаются 32 предприятия республики из разных отраслей: транспорта, строительства, обрабатывающего производства, сельского хозяйства и торговли. Им удалось сократить издержки, ускорить рабочие процессы и повысить качество продукции.
Кроме того, в компаниях, где уже завершили оптимизацию на пилотных участках, продолжают масштабировать полученный опыт. Для этого подготовили 22 сертифицированных инструктора, которые помогают внедрять новые улучшения.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.