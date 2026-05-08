Предприятия в Якутии увеличили выработку продукции на 21%

Более 600 сотрудников компаний и органов власти в Республике Саха (Якутия) освоили бережливые технологии. Благодаря этому предприятия — участники федерального проекта «Производительность труда» в среднем смогли увеличить выработку на 21% и сократить время протекания процессов на 20%, сообщили в министерстве экономики региона.