Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Предприятия в Якутии увеличили выработку продукции на 21%

Время протекания процессов существенно сократилось.

Источник: Национальные проекты России

Более 600 сотрудников компаний и органов власти в Республике Саха (Якутия) освоили бережливые технологии. Благодаря этому предприятия — участники федерального проекта «Производительность труда» в среднем смогли увеличить выработку на 21% и сократить время протекания процессов на 20%, сообщили в министерстве экономики региона.

Федеральный проект помогает региону развивать экономику, повышая эффективность работы компаний. Внедрением бережливого производства на местах занимаются 32 предприятия республики из разных отраслей: транспорта, строительства, обрабатывающего производства, сельского хозяйства и торговли. Им удалось сократить издержки, ускорить рабочие процессы и повысить качество продукции.

Кроме того, в компаниях, где уже завершили оптимизацию на пилотных участках, продолжают масштабировать полученный опыт. Для этого подготовили 22 сертифицированных инструктора, которые помогают внедрять новые улучшения.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.