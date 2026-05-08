Липчанина осудили за контрабанду сигарет на 6 млн рублей

В АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» представили «Ъ-Черноземье» результаты 9-го Всероссийского полевого исследования рынка табачной продукции за 2025 год. Согласно нему, доля нелегального табачного рынка в России снизилась до 8,6% — это самый низкий показатель с 2021 года. При этом в ЦФО доля незаконного оборота такой продукции остается выше среднероссийской и составляет 9,6%, несмотря на снижение на 1,4%.