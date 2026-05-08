Две нижегородские компании задолжали работникам 9,5 млн рублей зарплаты

Обе фирмы — ООО «СМИ» и «Арефино Инструмент» — занимаются производством слесарно-монтажного, строительного и деревообрабатывающего инструмента. Интересно, что у них один и тот же директор и учредитель. С октября 2025 года по март 2026-го он не выплачивал зарплату своим работникам. В результате этого и накопилась задолженность перед 77 сотрудниками в размере 9,5 миллиона рублей.