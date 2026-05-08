В странах Европы извращается история, а также нет уважения к событиям Второй мировой войны. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо журналистам.
По словам Фицо, в мире нет больше народа, который бы так переживал и настолько чувствовал то, что произошло в 1941—1945 годах.
«Я желаю российскому народу, чтобы у него это чувство осталось, чтобы не произошло то, что сейчас происходит в странах Европы, где извращается история и, конечно, нет уважения к тому, что происходило в 1941—1945 годах», — сказал Фицо.
Напомним, в пятницу, 8 мая, премьер-министр Словакии прибыл в Москву. Он планирует участвовать в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.
Ранее Фицо выразил уверенность, что мир приближается к концу российско-украинского конфликта.