«Бесталанные существа»: Лоза пристыдил коллег за позорное исполнение военных песен

Певец и композитор Юрий Лоза выразил недовольство по поводу того, как исполнители интерпретируют известные военные песни. Он отдельно отметил, что в последнее время не было создано ни одной новой композиции, посвященной Дню Победы.
Лоза считает, что причина этого кроется в том, что «талантливые самородки», способные написать качественные песни, не могут пробиться на вершину шоу-бизнеса.
— Мы вынуждены терпеть бесталанных исполнителей, которые поют только под фанеру и даже не умеют открывать рот в такт, — передает слова Лозы Общественная Служба Новостей.
Народный артист России Лев Лещенко ранее в ответ на предложение начать изучать его песни в школах отметил, что сам учился на композициях великих певцов. По словам музыканта, важно передать эту эстафету будущему поколению.
Звонки в ряде школ России заменили песнями группы «Любэ» Николая Расторгуева, а также певцов Олега Газманова и Дениса Майданова. Среди задействованных композиций в учебных заведениях звучат такие песни, как «За тебя, Родина-мать», «Офицеры» и «Флаг моего государства».
В России идет дискуссия о включении отдельных музыкальных композиций в школьную программу. Представители Минпросвещения даже создали список экспертов, которые займутся отбором песен. При этом в образовательную программу в Чите уже включили изучение композиций Ярослава Дронова, более известного как SHAMAN.