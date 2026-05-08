Зеленский: Киев поддержит прекращение огня, если Москва сделает то же самое

Украинская сторона будет придерживаться режима прекращения огня, если Россия так же будет его придерживаться. С таким заявлением в пятницу, 8 мая, выступил президент Украины Владимир Зеленский.
— Будем действовать абсолютно зеркально… Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня, — приводит его слова РБК.
В этот же вечер украинский лидер провел инспекцию в расположении 31-й отдельной механизированной бригады национальной армии на Александровском направлении и обвинил Россию в якобы нарушении перемирия.
Ночью 8 мая начало действовать двухдневное перемирие, о котором ранее объявило Министерство обороны России. Представители ведомства потребовали от Украины присоединиться к режиму прекращения огня, угрожая в противном случае нанести удар по Киеву. ВСУ это требование проигнорировали.
По информации Министерства обороны РФ, ВСУ нарушили режим прекращения огня 1630 раз. В военном ведомстве заявили, что, несмотря на договоренность, украинские войска нанесли удары с помощью дронов и артиллерии по позициям российской армии, а также по гражданским объектам в приграничных районах Белгородской и Курской областей.