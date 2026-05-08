ЦБ: Каждый пятый взявший ипотеку в 2025 году выплатит ее к концу жизни

Российские банки чаще стали предоставлять ипотеку заемщикам, которые на момент плановой выплаты достигнут 70−75 лет. При этом на них приходилась примерно пятая часть кредитов, выданных во втором полугодии прошлого года. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщили в пресс-службе Центробанка (ЦБ) России со ссылкой на анализ данных бюро кредитных историй.

Представители регулятора отметили, что в целом за период перегрева экономики 2023−2024 годов доля заемщиков с плановой выплатой ипотеки в возрасте свыше 60 лет составила 65 процентов. Кроме того, заемщики, которые брали ипотеку в 2025 году, допускают меньше просрочек, чем взявшие ее в 2024 году.

— Значительная часть выдач ипотеки в 2025 году пришлась на программу «Семейная ипотека»: ею воспользовались 560 тысяч человек, или 59 процентов от всего числа заемщиков, получивших ипотечный кредит, — говорится в сообщении.

Предположительно, многие из этих россиян не покупали первое жилье, а улучшали жилищные условия, поскольку у 216 тысяч заемщиков ранее уже был ипотечный кредит, передает сайт ЦБ.

8 апреля вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что в правительстве России рассматривают возможность увеличения лимита по семейной ипотеке и введения дифференцированной ставки по количеству детей в семье.