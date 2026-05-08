Есть ли польза от бутерброда с икрой: биохимик дала ответ

Биохимик Дивинская рассказала о пользе бутерброда с икрой.

Источник: Комсомольская правда

Бутерброд с маслом и икрой, который многие привыкли считать слишком жирной и вредной едой, на самом деле может быть полезен для организма. Современные исследования показывают, что натуральные жиры уже не считают главным врагом здоровья. Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская рассказала о пользе такого перекуса. Об этом пишет aif.ru.

«Советский бутерброд с натуральным сливочным маслом и икрой — при всей своей роскоши — был биохимически честнее, чем диетическое печенье без жира», — отметила специалист.

Сливочное масло в умеренном количестве не связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Более того, некоторые исследования показывают, что оно может снижать риск диабета второго типа. В масле содержатся полезные жирные кислоты, витамин K2 и вещества, поддерживающие здоровье кишечника.

Красная и черная икра, в свою очередь, богаты омега-3 жирными кислотами, которые полезны для сердца и сосудов. Несмотря на высокое содержание холестерина, у большинства людей такой продукт не приводит к опасному росту холестерина в крови. Для самого полезного варианта бутерброда эксперт посоветовала выбирать ржаной или ржано-пшеничный хлеб.

Ранее KP.RU писал, что цены на красную икру начали снижаться. Однако эксперты предупредили, что в 2026 году продукт может снова подорожать.