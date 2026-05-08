Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область актом терроризма

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область еще одним актом терроризма.
Глава государства в пятницу на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза предложил обсудить атаку Киева по ростовскому региональному центру организации воздушного движения.
«Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера, а именно нанес удар по ростовскому региональному центру организации воздушного движения», — сказал президент.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.