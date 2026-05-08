В Челябинской области пройдет международный бизнес-форум

Форум «Южный Урал и Казахстан: новые горизонты сотрудничества» соберет на своей площадке в Челябинске предпринимателей, экспортеров, представителей компаний, которые хотят выстраивать крепкие партнерские отношения с казахстанскими коллегами, сообщили в министерстве международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области. Бизнес-мероприятие пройдет в соответствии с целями нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Как отметила заместитель министра международного и межрегионального сотрудничества области Лариса Бахтина, развитие кооперации с регионами Казахстана поспособствует росту взаимной торговли, укреплению связей и созданию новых возможностей для бизнеса.
«Бизнес-форум станет эффективной площадкой для прямого диалога предпринимателей, обмена опытом, поиска новых партнеров и запуска совместных инициатив», — подчеркнула замминистра.
Форум «Южный Урал и Казахстан: новые горизонты сотрудничества» пройдет 19 мая в конгресс-отеле «Малахит» в Челябинске. Участие в мероприятии бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.