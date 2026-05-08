Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове более 100 Екатерин исполнили песню «Катюша»

В нарядах в стиле 40-х и 50-х годов прошлого века в Ростове исполнили песню «Катюша».

Источник: Комсомольская правда

В Ростове состоялась необычная патриотическая акция: более ста жительниц города с именем Екатерина объединились для исполнения легендарной «Катюши». Мероприятие прошло накануне Дня Победы в стенах Патриотического центра.

Выбор локации был продиктован действующими в регионе нормами безопасности. На призыв собраться для хорового пения откликнулась 101 девушка. Чтобы воссоздать атмосферу послевоенных лет, участниц попросили надеть платья, блузки с юбками и накинуть на плечи платки, чтобы соответствовать моде 40-х и 50-х годов прошлого века.

Судя по отзывам организаторов, цель была достигнута: в зале царила очень душевная и теплая обстановка, у многих на глазах блестели слезы. За время акции незнакомые ранее тезки успели подружиться и проникнуться духом единения. Отснятый видеоролик начал распространяться в интернете.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.