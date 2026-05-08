Танк «Леопард 2А5» выставили в «Юном ястребе»

Представители Южного военного округа Минобороны России пополнили «зоопарк» поверженной натовской техники в центре «Юный ястреб» под Волгоградом. Теперь в экспозиции есть танк «Леопард 2А5». Выставку осмотрели фронтовик Мария Павловна Плахотникова и Александр Васильевич Медков. Их сопровождали воспитанники центра и лагеря «Авангард», участники «Семейной зарницы» и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
А говорили — неуязвимые…
В большом музейном комплексе на базе центра «Юный ястреб» под открытым небом установлены 20 единиц военной техники. Каждый из экземпляров был захвачен российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции. В канун Дня Победы коллекцию трофеев пополнил немецкий тяжелый основной боевой танк «Леопард 2A5» — расположили по соседству с бронетранспортерами, бронеавтомобилями, танками, боевыми машинами пехоты и гаубицей, изготовленными в США, Австралии, Турции, Украины, Великобритании, Франции и Голландии.
«Сегодня для расширения действующей экспозиции непосредственно с полей сражений доставлены современные образцы трофейной военной техники и вооружений иностранных государств блока НАТО, ими же самими разрекламированные как неуязвимые. Этот миф развеян участниками специальной военной операции», — отметил глава региона, Герой России Андрей Бочаров.
Губернатор поблагодарил Минобороны, ЮВО и его командующего Сергея Медведева за участие в создании центра «Юный ястреб — Авангард», обучение его воспитанников военно-прикладным специальностям.
Место — в «зоопарке».
ВРИО командующего войсками ЮВО Владимир Кочетков в свою очередь выразил признательность Волгоградской области за помощь частям, выполняющим задачи СВО и за совместную работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
«Сегодня мы собрались, чтобы представить расширенную экспозицию трофейной техники, захваченной военнослужащими ЮВО в ходе спецоперации. Эти образцы стали результатом успехов подразделений округа при выполнении боевых задач», — сказал он.
Обращаясь к воспитанникам патриотических центров, Андрей Бочаров провел исторические параллели между событиями Великой Отечественной войны и современными реалиями.
«Слова прославленного российского полководца, святого благоверного князя Александра Невского “Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет” были, есть и будут грозным пророческим предупреждением всем врагам России на все времена. А образцы трофейной техники и вооружения займут свое место среди себе подобных в нашем “зоопарке”», — подчеркнул Андрей Бочаров.