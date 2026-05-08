ВСУ нанесли три удара по авиацентру в Ростове-на-Дону, заявил Савельев

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. По центру организации воздушного движения в Ростове-на-Дону 8 мая было нанесено три удара, жертв нет, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
«Сегодня, 8 мая, с 4 часов 15 минут утра до 5 часов 45 минут было нанесено три удара по зданию регионального центра организации воздушного движения Российской Федерации в Ростове-на-Дону», — сообщил Савельев, выступая на совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ.
«После ударов процедуры обслуживания воздушного движения осуществлялись в соответствии с планом мероприятий по действиям в условиях аварийной обстановки и чрезвычайных ситуациях и были переданы в аэродромные диспетчерские центры. Благодаря службе безопасности персонал эвакуирован был в бомбоубежище. Человеческих жертв нет», — отметил вице-премьер.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами Юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.