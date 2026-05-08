Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Удар Киева по Ростовской области грозил безопасности судов, заявил Путин

Путин: удар Киева по Ростовской области мог бы сказаться на безопасности судов.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Удар Киева по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения мог бы сказаться на безопасности гражданских судов, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня рано утром киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера. А именно, нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения. Это, безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров», — сказал Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза РФ в режиме видеоконференции.

Ранее в пятницу губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что ночью регион подвергся воздушной атаке БПЛА и ракеты. В селе Чалтырь повреждения получили 50 частных домов и три автомобиля. В Мясниковском районе в Юго-Восточной промзоне в результате падения ракеты произошло возгорание складских помещений, обрушение здания склада, пожар локализован. В Ростове-на-Дону также повреждены жилые дома и административное здание.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше