Мужчину оштрафовали за громкое испускание газов рядом с полицией

В Австрии мужчину оштрафовали на €300 за громкое испускание газов в присутствии полицейских, однако суд встал на его сторону. Об этом пишет Daily Mail.
Мужчина стоял у сигаретного ларька в Вене, говорил по телефону и пукнул. Двое офицеров, оказавшихся рядом, сочли поведение неподобающим. Мужчина же рассмеялся и рассказал о случившемся собеседнику.
Полицейские выписали два штрафа: за «оскорбление общественного порядка» и за «высмеивание законного официального действия». Общая сумма составила €300.
Австриец платить отказался и оспорил взыскание. Региональный административный суд признал штраф незаконным, постановив, что выход газов был «непроизвольным», а смех — свободой выражения мнения.
Ранее в 2020 году другого австрийца оштрафовали на €500 за похожий случай. Но тогда полиция уточнила, что наказала его за «провокационное и намеренное» поведение, а не за физиологию.
