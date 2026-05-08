Путин начал совещание Совбеза из-за удара по центру аэронавигации в Ростове

Президент России Владимир Путин организовал совещание Совета безопасности РФ из-за ударов по центру аэронавигации в Ростове-на-Дону. Об этом стало известно в пятницу, 8 мая.
— Мы сегодня обсудим несколько вопросов. И первый, основной, — это события, которые произошли сегодня рано утром. Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера. А именно, нанес удар по ростовскому региональному центру организации воздушного движения, — приводит слова Путина официальный сайт Кремля.
Отдельно глава государства подчеркнул, что украинский удар мог бы сказаться на безопасности гражданских судов.
— К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров, — подчеркнул Путин.
Утром того же дня губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил, что в Мясниковском районе Ростовской области 20 домов и три машины повреждены в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины. Он добавил, что специалисты продолжают обследовать дома. Пострадавших в результате налетов, по его словам, нет.