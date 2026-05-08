Посольство РФ в Австрии осудило осквернение советского захоронения в Вене

Посольство России в Австрии осудило осквернение советского захоронения на Центральном кладбище Вены.
В дипведомстве подчеркнули, что осквернение советского захоронения в Вене является сознательной атакой на историческую память, а не случайный инцидент.
Ранее стало известно, что вандалы на Центральном кладбище Вены повредили надгробия могил советских солдат, которые пали в боях за освобождение Австрии от нацизма.
При этом австрийские власти сообщили, что посольство проинформировало компетентные органы о произошедшем инциденте. Австрийская сторона заверила, что захоронение будет приведено в надлежащий вид в ближайшее время. В свою очередь, обстоятельства инцидента будут расследованы.
Ранее KP.RU писал, что в Латвии вандалы осквернили мемориал советским солдатам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.