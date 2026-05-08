Новое оборудование закупили для художественного училища в Самарской области

Учащиеся и преподаватели Самарского художественного училища имени К. С. Петрова-Водкина получили технику, учебные материалы по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве культуры Самарской области.
Среди нового оборудования, которым смогут пользоваться будущие художники и дизайнеры, — современные ноутбуки, анатомические модели, печь для обжига керамики. Обновление материальной базы учебного заведения значительно улучшит образовательный процесс, откроет новые горизонты для работы преподавателей и творчества студентов.
Например, мощные ноутбуки стали незаменимым инструментом для обучения дизайну. Теперь учащиеся проектируют, используя новейшие программные продукты. По словам преподавателей, такие инструменты позволяют эффективнее изучать графический дизайн и дизайн среды.
«Мы сможем вводить в курс еще больше инноваций и актуальных технологий. Это определенно поднимет качество обучения на новый уровень», — поделился планами преподаватель спецдисциплин Самарского художественного училища Денис Жаднов.
В свою очередь печь, для обжига поможет студентам развивать навыки во время занятий керамическим искусством.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.