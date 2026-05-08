Загадка орденов и последнее письмо матери: история погибшего экипажа Ил-2

«Уважаемая Александра Макаровна. На Ваше письмо от 2 июня 1945 года сообщаю Вам, что Ваш сын — капитан Машковцев Александр Иванович 13 апреля 1945 года погиб при исполнении боевого задания — был сбит зенитной артиллерией противника в районе 2-х километров севернее деревни Норгау, что в 24 километрах северо-западнее города Кенигсберг (Восточная Пруссия). Ваш любимый сын, а наш друг и боевой товарищ был храбр в бою, скромен и вежлив в жизни. На полях сражения с немецкими захватчиками он не щадил своих сил, здоровья и своей жизни. Любимец командования и всего личного состава нашей части 13 апреля был убит злодейской рукой гитлеровских холопов, верный сын нашей родины — молодой растущий капитан, желающий счастья всему трудолюбивому народу, он погиб смертью храбрых за счастье нашего народа в боях с немецкими фашистами. Саша был награжден двумя орденами “Красное Знамя”, орденом “Отечественной войны первой степени” и орденом “Красная звезда” — всего четыре ордена украшали грудь боевого летчика. Летал на боевое задание он со всеми документами и правительственными наградами и погиб он с ними, так что, дорогая мамаша, выслать Вам его ордена или вкладную книжку нет возможности, потому что они погибли с ним. Тяжела утрата для матери, но я надеюсь, что советская женщина перенесет утрату своего сына мужественно».