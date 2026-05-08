Власти убирают из центра Гродно цветочные арки, которые не понравились жителям

В Гродно власти убирают из центра города цветочные арки, которые не понравились жителям, сообщил телеканал «Гродно Плюс».
По словам председателя Гродненского облисполкома Юрия Караева, некоторым жителям показалось, что цветочные арки в некоторой степени портят архитектурный вид старого города. Поэтому поводу была развернута целая общественная дискуссия, после которой городски власти приняли окончательное решение.
— Горисполком решил переместить цветочные арки, их проредят и часть переместят в другой район города. Посмотрим, как они там приживутся и какие будут отклики, — рассказал Караев.
Губернатор добавил, что цветочные арки съемные и мобильные, что позволяет «с ними играть и варьировать».
