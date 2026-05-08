В Воронеже "Факел" досрочно оформил выход в Российскую премьер-лигу

Источник: "Российская газета"

В предпоследнем, 33-м, туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) лидер чемпионата воронежский «Факел» в домашнем матче со «СКА-Хабаровском» сыграл вничью и досрочно оформил выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Голов в матче так и не случилось. На последнюю игру в этом сезоне на воронежский стадион пришли более 9,5 тысячи. Периодически с трибун слышался свист — болельщики были недовольны порой невнятной игрой «Факела».

С учетом этого матча команда из Воронежа набрала 65 очков и стала недосягаема для идущего на третьем месте екатеринбургского «Урала», у которого еще два матча, но 58 очков. У занимающей вторую строчку московской «Родины» за два тура до конца чемпионата 62 очка. Но в худшем случае по итогам сезона «Факел» теперь может уступить «Родине» лидерство — но в РПЛ выходят первые две команды ФНЛ.

Российский футбольный союз уже выдал «Факелу» лицензию на участие в РПЛ.

Таким образом, воронежский клуб вернулся в элиту российского футбола спустя один сезон. «Факел» опустился в классе по итогам чемпионата РПЛ 2024/25, в котором до этого впервые в своей истории продержался три сезона.

В последнем туре воронежцы сыграют 16 мая в Ульяновске с местной «Волгой». В тот же день «СКА-Хабаровск» дома примет «Нефтехимик» из Нижнекамска.