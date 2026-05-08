В Воронеже "Факел" досрочно оформил выход в Российскую премьер-лигу

С учетом этого матча команда из Воронежа набрала 65 очков и стала недосягаема для идущего на третьем месте екатеринбургского «Урала», у которого еще два матча, но 58 очков. У занимающей вторую строчку московской «Родины» за два тура до конца чемпионата 62 очка. Но в худшем случае по итогам сезона «Факел» теперь может уступить «Родине» лидерство — но в РПЛ выходят первые две команды ФНЛ.