В Тюменской области расселят 96 аварийных квартир

Аварийным жильем занимаются в Тюменской области по программе, рассчитанной на 2025−2027 годы. Всего по ней в новые дома переедет 441 человек. За это время планируют расселить более 7 тыс. кв. м, непригодных для проживания, почти 5 тыс. из них — в 2026 году.