В Тюменской области расселят 96 аварийных квартир

Новое жилье в этом году получат почти 270 человек.

Новое жилье взамен квартир, признанных аварийными, получат 269 человек в Тюменской области, сообщили в главном управлении строительства региона. При поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни» семьи отпразднуют новоселье уже в 2026 году, всего расселят 96 квартир.

Аварийным жильем занимаются в Тюменской области по программе, рассчитанной на 2025−2027 годы. Всего по ней в новые дома переедет 441 человек. За это время планируют расселить более 7 тыс. кв. м, непригодных для проживания, почти 5 тыс. из них — в 2026 году.

Отметим, с 2019 года в Тюменской области расселили уже более 286 тыс. кв. м аварийного фонда.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.