Три объекта культурного наследия выставили на торги в Арзамасе

Городскую дума и управу, Гостиницу Подсосовых и лабаз выставили на торги в Арзамасе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Здания расположены на ул. Гостиный ряд, 30 и ул. Ленина, 15А — в историческом цетре города. Они представляют собой единый комплекс. Он завершает ступенчатую объемно-пространственную композицию главной торговой улицы Арзамаса. Общая площадь строений составляет почти 3,2 тыс. кв. м. Вместе с ними прилагаются земельные участки общей площадью 5,2 тыс. кв. м.
Здания могут быть использованы для создания гостиничного комплекса, бутик-отеля, кафе, ресторана, общественного пространства.