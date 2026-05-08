ФК «Волна» одержал шестую победу в семи матчах второй лиги

Несмотря на то, что «Волна» в начале встречи осталась в меньшинстве, ей удалось ещё в первом тайме дважды поразить ворота соперника. На 25-й и 39-й минутах отличились Гоча Гогричиани и Арсений Ягодкин. В дальнейшем «Орёл» владел преимуществом, но счёт так и не изменился. Хотя у хозяев был шанс сократить отставание, но их игрок не реализовал пенальти.