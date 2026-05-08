Воронежский лестех высадил более 20 тыс. деревьев на экологической акции

В рамках посадок использовались сосна, береза, дуб, а также тополь селекции ВГЛТУ. По словам ректора университета Михаила Драпалюка, ключевая задача проекта заключается не только в восстановлении лесов, но и в формировании устойчивых экосистем с повышенной способностью к поглощению парниковых газов. На базе университета реализуются технологии восстановления лесов на пострадавших от пожаров участках, а также функционирует карбоновый полигон для мониторинга углеродного баланса.