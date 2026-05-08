Савельев: воздушное движение на юге РФ восстановят за 2−3 дня

Воздушное сообщение на юге России восстановится в течение двух-трех дней. Об этом заявил вице-премьер Виталий Савельев.
«В течение буквально двух-трех дней мы восстановим воздушное движение в Ростовской зоне в полном объеме», — резюмировал политик.
Савельев сообщил, что авиасообщение в Ростовской зоне восстановят в указанный срок. На данный момент работы завершены в 13 аэропортах, включая Астрахань, Волгоград, Владикавказ, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкалу, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь и Элисту. Вице-премьер отметил, что пассажиры проявили понимание, и сейчас нет нареканий к работе аэропортов.
Напомним, до этого похожее заявление делали в Минтрансе. Там отметили, что до 15:00 по московскому времени были открыты аэропорты на юге России. Однако они будут работать в особом режиме. Пассажиров просили не паниковать, а соблюдать рекомендации от Минтранса. Более того, их доставка осуществлялась автобусами и ж/д транспортом.