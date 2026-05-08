Савельев назвал сроки восстановления воздушного движения на юге России

Самолеты на юге России вновь начнут летать в привычном режиме в ближайшие несколько дней. Об этом в пятницу, 8 мая, сообщил заместитель председателя правительства Виталий Савельев на оперативном совещании президента Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.
Савельев отметил, что региональный центр организации воздушного движения в Ростове-на-Дону подвергся трем ударам со стороны украинских беспилотников. Он добавил, что в течение следующих 15 часов инженеры проведут оценку работоспособности систем центра для обеспечения безопасного воздушного движения.
— В течение буквально двух-трех дней мы восстановим воздушное движение в Ростовской зоне в полном объем, — передает слова вице-премьера ТАСС.
Утром на юге России остановлена работа 13 аэропортов. Это произошло после того, как беспилотник попал в административное здание филиала компании «Аэронавигация Юга России». К 10:00 около 14 тысяч пассажиров ожидали вылетов из-за приостановки работы большинства аэропортов в южных субъектах.
Взлеты и посадки были остановлены в Сочи, Волгограде, Краснодаре, Грозном, Астрахани, Владикавказе, Геленджике, Махачкале, Магасе, Минеральных Водах, Нальчике, Ставрополе и Элисте. Решение о сроках возобновления полетов Министерство транспорта пообещало принять «в ближайшее время».