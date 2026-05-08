Савельев назвал сроки восстановления воздушного движения на юге России

Утром на юге России остановлена работа 13 аэропортов. Это произошло после того, как беспилотник попал в административное здание филиала компании «Аэронавигация Юга России». К 10:00 около 14 тысяч пассажиров ожидали вылетов из-за приостановки работы большинства аэропортов в южных субъектах.