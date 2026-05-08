В Красноярском крае стартовал творческий конкурс на тему экологии

Участники конкурса «Выбираю чистый воздух» в Красноярском крае могут отправить свои работы — рисунки, фото и экогербы — до 20 мая 2026 года, сообщили в министерстве экологии и рационального природопользования региона. Мероприятие приурочено к одноименной всероссийской акции и соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
Министерство экологии региона и краевой центр мониторинга приглашают принять участие в конкурсе «Выбираю чистый воздух» школьников, учащихся колледжей и вузов и всех неравнодушных жителей в возрасте до 35 лет включительно. Планируется, что мероприятие поможет найти талантливых авторов и привлечь внимание к вопросам охраны природы.
В конкурсе представлено три номинации. Юные художники от 6 до 13 лет смогут заявить свои работы в категории «Рисунки». Для молодежи от 14 до 35 лет предусмотрены номинации «Фотография» и «Экогерб».
В категории «Экогерб» предлагается разработать символ краевого центра экологического мониторинга. В его основе могут быть флора, фауна, узнаваемые природные ландшафты региона. В номинациях «Рисунки» и «Фотография» от участников ждут работы, которые бы отражали темы «Голубое небо над головой», «Город, где дышится свободно», «Я за чистый воздух».
Подробности об участии в конкурсе можно узнать в группе министерства экологии края ВКонтакте. Собранный пакет документов необходимо направить на электронный адрес: cleanair2026@yandex.com с пометкой «Конкурс — Выбираю чистый воздух». Итоги подведут 26 мая, а торжественная церемония награждения состоится в день старта Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух» — 30 мая.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.