Фестиваль единоборств «Кубок Балтики» нашёл своих призёров

«Мне очень запомнилась атмосфера фестиваля в Калининграде — здесь всё было организовано на высоком уровне, и чувствовалось особое настроение. Рядом с Дворцом спорта находится храм, и для нас это тоже было важно. Мы приехали вместе с супругой, и она ходила в церковь, ставила свечи, поддерживала меня перед боями. Для меня это очень ценно, потому что такая поддержка семьи, вера и внутреннее спокойствие многое значат перед выходом на поединок», — заявил спортсмен.