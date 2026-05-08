Фестиваль единоборств «Кубок Балтики» нашёл своих призёров

В Калининграде сегодня, 8 мая, на «Автотор-Арене» определились победители Открытого Всероссийского фестиваля единоборство «Кубок Балтики» на призы компании «Автотор»: в течение трёх дней борьбу за награды вели почти 1200 участников из 33 регионов и Беларуси. Соревнования и торжественные мероприятия фестиваля посетили более 9 тысяч зрителей. Общий призовой фонд фестиваля составил 6,5 млн рублей. Главный приз — электромобиль АМБЕРАВТО А5 — был разыгран в суперфинале по панкратиону.
«Мы стремились создать для спортсменов, тренеров и зрителей по-настоящему достойный праздник спорта. Для нас важно, чтобы Калининградская область становилась площадкой для проведения соревнований самого высокого уровня, объединяющих молодёжь, профессионалов и всех, кто разделяет ценности силы, уважения и честной борьбы», — отметил основатель и главный акционер «Автотора» Владимир Щербаков, поблагодарив как спортсменов, так и почётных гостей, среди которых были губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, а также Герой России, сенатор Российской Федерации, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин, легендарные олимпийские чемпионы по вольной борьбе Анатолий Белоглазов и Сергей Белоглазов, олимпийский чемпион по тяжёлой атлетике Исраил Арсамаков, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Вартерес Самургашев, олимпийский чемпион по вольной борьбе Хаджимурад Магомедов и другие.
Главный приз и победу в суперфинале по панкратиону одержал Зограб Оганян из Севастополя. Сам он признался, что его очень понравился турнир, уровень соперничества и, конечно, Калининград.
«Мне очень запомнилась атмосфера фестиваля в Калининграде — здесь всё было организовано на высоком уровне, и чувствовалось особое настроение. Рядом с Дворцом спорта находится храм, и для нас это тоже было важно. Мы приехали вместе с супругой, и она ходила в церковь, ставила свечи, поддерживала меня перед боями. Для меня это очень ценно, потому что такая поддержка семьи, вера и внутреннее спокойствие многое значат перед выходом на поединок», — заявил спортсмен.
В суперфинале по пляжной борьбе победу одержал Вахтанг Акаба из Калининграда. Ему достался приз в 250 тысяч рублей. Победителем в армейском рукопашном бою и обладателем такого же денежного приза стал Георгий Яцына, также представляющий Калининград.
«Сегодня завершился яркий и масштабный трёхдневный спортивный марафон. Фестиваль был организован на очень высоком уровне — от оформления площадки до проведения финальных поединков. Представители министерства спорта Российской Федерации также высоко оценили уровень турнира, отметив его уникальность. От имени министерства спорта и правительства Калининградской области выражаю благодарность Владимиру Ивановичу Щербакову и компании “Автотор” за системную поддержку спорта и вклад в развитие таких значимых соревнований», — сказал в завершение турнира министр спорта Калининградской области Евгений Скачков.
Отметим, фестиваль единоборств «Кубок Балтики» впервые состоялся в 2023 году, но сразу же завоевал симпатии как спортсменов, так и зрителей. С каждым годом число участников неизменно росло — теперь это один из крупнейших в стране молодёжных турниров по единоборствам.
В «Автоторе» заявили, что и далее будут поддерживать формирование современной среды для занятий спортом, поддерживать молодые таланты и проводить в Калининградской области масштабных мероприятий всероссийского уровня, и дворец спорта «Автотор-Арена» для этого подходит наилучшим образом: комплекс оснащён всем необходимым для занятий самыми разнообразными видами спорта, а также способен проведения состязания не только российского, но и мирового уровня. К примеру, в конце мая «Автотор-Арена» станет одной из ключевых площадок проведения X Российско-Китайских молодёжных летних игр.