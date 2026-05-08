Авиасообщение на юге России будет восстановлено в течение 2−3 дней

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Авиационное сообщение на юге России будет восстановлено в течение двух-трех дней, сообщил вице-премьер РФ Виталий Савельев на совещании Совета безопасности с президентом России Владимиром Путиным.
«В течение буквально двух-трех дней мы восстановим воздушное движение в Ростовской зоне (в зоне ответственности ростовского центра управления полетами — ред.) в полном объеме», — сказал Савельев.
Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.