Авиасообщение на юге России будет восстановлено в течение 2−3 дней

Работа 13 аэропортов юга России была приостановлена утром в пятницу из-за попадания украинских БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня Минтранс сообщил, что выполнение рейсов между аэропортами юга России и другими авиагаванями страны частично возобновлено.