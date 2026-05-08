Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин назвал атаку ВСУ на авиацентр в Ростове-на-Дону терактом

Путин назвал атаку ВСУ на региональный авиацентр в Ростове-на-Дону терактом.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с членами Совбеза атаку ВСУ на ростовский центр организации воздушного движения.

«Киевский режим совершил еще один акт, безусловно, террористического характера. А именно: нанес удар по ростовскому региональному центру организации воздушного движения», — сказал он на оперативном совещании.

При этом президент отметил высокопрофессиональную работу авиадиспетчеров.

«Это (удар. — Прим. ред.), безусловно, могло бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов. К счастью, никаких трагических событий не произошло», — подчеркнул Путин.

Сегодня утром работа 13 аэропортов была приостановлена из-за попадания украинских беспилотников в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Во второй половине дня выполнение рейсов частично возобновили.

Как рассказал вице-премьер Виталий Савельев, авиасообщение на юге восстановят в течение двух-трех дней.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше