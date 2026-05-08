Новосибирская фабрика дверей расширила производство

«Дубрава Сибирь» работает на рынке 25 лет, выпуская ежегодно более 420 тыс. готовых изделий для регионов России и восьми зарубежных стран. В процессе работы над повышением производительности команда фабрики увеличила выработку на 50% на выпуске царговых дверей, ускорила на 39% время изготовления скиновых дверей, а также повысила выработку в отделе продаж почти на 32%.