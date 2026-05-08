Новосибирская фабрика дверей расширила производство

Ранее предприятие оптимизировало работу и внедрило бережливые технологии.

Источник: Национальные проекты России

Фабрика «Дубрава Сибирь» (бренд, под которым выпускает продукцию группа компаний «Элдорс» и «Смородина») из Новосибирска занялась производством износостойких и экологичных дверей, сообщили в министерстве экономического развития региона. Ранее предприятие внедрило бережливые технологии по федеральному проекту «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

«Дубрава Сибирь» работает на рынке 25 лет, выпуская ежегодно более 420 тыс. готовых изделий для регионов России и восьми зарубежных стран. В процессе работы над повышением производительности команда фабрики увеличила выработку на 50% на выпуске царговых дверей, ускорила на 39% время изготовления скиновых дверей, а также повысила выработку в отделе продаж почти на 32%.

В 2026 году на предприятии при поддержке фонда развития промышленности региона приступили к расширению производства. Для этого закупили специальный пресс, с помощью которого на фабрике стали выпускать двери с покрытием «Хартвуд». Такие изделия отличаются экологичностью, устойчивостью к царапинам, влаге и ультрафиолетовому излучению.

«Для участников федерального проекта “Производительность труда” действуют специальные условия на льготное кредитование для бизнеса, заявки рассматриваются в приоритетном порядке», — отметила министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.